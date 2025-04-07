النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021

ونحو الساعة 22.50 بتوقيت غرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولارا، بعيد استئناف التداول الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش.
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