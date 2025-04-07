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النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2021

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 02:55 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارا الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان 2021، في سوق لا تزال تشهد تقلبات بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


ونحو الساعة 22.50 بتوقيت غرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولارا، بعيد استئناف التداول الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش.
 
gnews

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