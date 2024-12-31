النفط عالميا يتجه لتكبد خسائر للعام الثاني على التوالي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.46 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا، أو 0.7 بالمئة أيضًا، إلى 71.48 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات رويترز.
وعلى مدار العام، انخفض خام برنت بنسبة 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة.
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