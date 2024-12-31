النفط عالميا يتجه لتكبد خسائر للعام الثاني على التوالي

الوكيل الإخباري- رغم انتعاش النفط في بداية تعاملات الثلاثاء مدفوعًا بنمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين، إلا أنه يُواجه عامًا آخر من الخسائر بسبب ضعف الطلب العالمي، خاصة في الدول الأكثر استهلاكًا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.46 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتًا، أو 0.7 بالمئة أيضًا، إلى 71.48 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات رويترز.



وعلى مدار العام، انخفض خام برنت بنسبة 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة.

سكاي نيوز عربية