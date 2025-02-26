النفط عالميا يرتفع بفعل هبوط مفاجئ في المخزونات الأميركية

تحركات الأسواق
بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.4% إلى 73.29 دولارًا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 69.18 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".
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