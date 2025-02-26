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النفط عالميا يرتفع بفعل هبوط مفاجئ في المخزونات الأميركية

النفط الأميركي - مصفاة لوس أنجلوس
النفط الأميركي - مصفاة لوس أنجلوس
الأربعاء، 26-02-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لأدنى مستوى في شهرين، وذلك عقب تقارير عن تراجع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

تحركات الأسواق
بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.4% إلى 73.29 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 69.18 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".

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سكاي نيوز عربية

 
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