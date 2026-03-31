النفط عالميا يرتفع لليوم الرابع على التوالي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي الثلاثاء فيما يتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له على الإطلاق والعقود الآجلة للخام الأميركي نحو أقوى ارتفاع شهري لها منذ 2020، وذلك بسبب قيود العرض الناجمة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار 2.26 دولار، أو 2%، إلى 115.04 دولارا للبرميل عند الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 آذار خلال الجلسة السابقة. وتنتهي صلاحية عقد الثلاثاء، وبلغ سعر عقد حزيران الأكثر تداولا 108.96 دولارات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار 3.10 دولار، أو 3%، إلى 105.96 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من آذار.



وأدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خمس إمدادات النفط العالمية وعدد كبير من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 59% حتى الآن في آذار، وهو أعلى زيادة شهرية على الإطلاق، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 58% هذا الشهر، وهو أعلى معدل منذ أيار 2020.



وفي تأكيد على التهديد الذي تتعرض له إمدادات الطاقة البحرية جراء الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية أن ناقلة النفط الخام (السالمي) التابعة للمؤسسة، والتي تبلغ سعتها مليوني برميل، تعرضت لهجوم إيراني مزعوم في ميناء دبي. وحذر المسؤولون أيضا من احتمال حدوث تسربات نفطية في المنطقة.





