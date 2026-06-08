النفط عالميا يصعد بأكثر من دولارين للبرميل

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل الأحد. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.57 دولار لتصل إلى 93.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.67 دولار إلى 95.76 دولار للبرميل.



وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.





