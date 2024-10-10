النفط عالمياً يصعد وسط مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني

وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة أيضًا إلى 73.59 دولار للبرميل.
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