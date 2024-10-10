الخميس 2024-10-10 09:46 ص
 

النفط عالمياً يصعد وسط مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران، وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة في فلوريدا.

وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة أيضًا إلى 73.59 دولار للبرميل.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات 10 أكتوبر.. اليوم العالمي للصحة النفسية

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

أخبار محلية هام حول إنهاء خدمات العمال في قطاع الكهرباء ومصيرهم

من المصدر

عربي ودولي العراق: لا توطين للاجئين لبنانيين

تعبيرية

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الثوم على الريق ؟

أرشيفية

عربي ودولي ترمب تكـتّم على إرسال فحوص "كوفيد" سراً لبوتين

بايدن

عربي ودولي إدارة بايدن تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله

اعتداءات المستوطنين مستمرة

فلسطين مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا

موظفي بنك الاسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً



 

الأكثر مشاهدة