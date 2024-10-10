النفط عالمياً يصعد وسط مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة لإيران، وذلك إلى جانب زيادة الطلب على الوقود في ظل عاصفة كبيرة في فلوريدا.



وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة أيضًا إلى 73.59 دولار للبرميل.

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