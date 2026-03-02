الإثنين 2026-03-02 09:14 ص

النفط عالميا يقفز مع تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران وتعطيل الشحن البحري

براميل النفط
براميل النفط
 
الإثنين، 02-03-2026 07:50 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أشهر، مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، وتضرر ناقلات نفط وتعطيل الشحن بالمنطقة المنتجة للخام.اضافة اعلان


ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولارا للبرميل، وبلغت 79.34 دولارا، بارتفاع 6.47 دولارا، أو 8.88 بالمئة، بحلول الساعة 23:05 بتوقيت غرينتش.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.36 دولارا، أو ثمانية بالمئة، إلى 72.38 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 75.33 دولارا في وقت سابق.

وشنّت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على إيران يوم الأحد، وردت طهران بمزيد من الصواريخ، بعد يوم من مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

عربي ودولي ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

20 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

عربي ودولي رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

علم تركيا

عربي ودولي تركيا: تعليق عبور المسافرين برحلات اليوم الواحد على الحدود الإيرانية

أونصات ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

مبنى مطار إربيل الدولي

عربي ودولي إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

عربي ودولي رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل



 




الأكثر مشاهدة