النفط عالميا يقفز مع تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران وتعطيل الشحن البحري

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أشهر، مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، وتضرر ناقلات نفط وتعطيل الشحن بالمنطقة المنتجة للخام.





ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولارا للبرميل، وبلغت 79.34 دولارا، بارتفاع 6.47 دولارا، أو 8.88 بالمئة، بحلول الساعة 23:05 بتوقيت غرينتش.



وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.36 دولارا، أو ثمانية بالمئة، إلى 72.38 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 75.33 دولارا في وقت سابق.



وشنّت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على إيران يوم الأحد، وردت طهران بمزيد من الصواريخ، بعد يوم من مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.





