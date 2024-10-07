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النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".


كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

 

سكاي نيوز عربية

 
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