النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
كان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.
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