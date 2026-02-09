الإثنين 2026-02-09 06:38 ص

النفط عالميا ينخفض بأكثر من 1%

مضخة لاستخراج النفط
مضخة لاستخراج النفط
 
الإثنين، 09-02-2026 06:03 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، مع انحسار المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن أنهى البلدان جولة من المحادثات الجمعة.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.31%، لتصل إلى 67.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:09 بتوقيت غرينتش.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أو 1.24% إلى 62.76 دولارا للبرميل.

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الجمعة إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بوساطة عُمان بدأت "بشكل جيد" ومن المقرر أن تستمر، في تصريحات ربما تسهم في تهدئة المخاوف من أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الشرق الأوسط نحو حافة الحرب.
 
 


