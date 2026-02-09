النفط عالميا ينخفض بأكثر من 1%

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.31%، لتصل إلى 67.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:09 بتوقيت غرينتش.
وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أو 1.24% إلى 62.76 دولارا للبرميل.
وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الجمعة إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بوساطة عُمان بدأت "بشكل جيد" ومن المقرر أن تستمر، في تصريحات ربما تسهم في تهدئة المخاوف من أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الشرق الأوسط نحو حافة الحرب.
