النفط عالمياً ينهي 2024 على تراجع بـ 3%.. عامان من الخسائر المتتالية

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار النفط تراجعًا كبيرًا بنحو 3% خلال عام 2024، مسجلة انخفاضًا للعام الثاني على التوالي، في ظل مجموعة من العوامل التي أثرت سلبًا على توازن السوق.

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تأتي هذه الخسائر نتيجة لتباطؤ تعافي الطلب العالمي عقب جائحة كورونا، إلى جانب التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.



وفي الوقت ذاته، ساهمت زيادة إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج منظمة أوبك في إغراق الأسواق بإمدادات وفيرة، مما زاد من الضغوط على أسعار النفط العالمية.



تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا أو 0.88% إلى 74.64 دولارًا للبرميل عند التسوية اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام.



كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتًا أو 1.03% إلى 71.72 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".



وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 بنحو 3% عن سعر التسوية في نهاية 2023، البالغ 77.04 دولارًا للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرًا يُذكر مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.