النفط مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين بعد خفض أوبك توقعات الطلب

09:30 م

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الوكيل الإخباري- تأرجحت أسعار النفط في نطاق ضيق الثلاثاء، قرب أدنى مستوى في أسبوعين،وذلك بعد أن تراجعت 5% خلال الجلستين السابقتين في ظل تقييم المستثمرين خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب على الخام، وكذلك وسط خيبة أمل السوق إزاء أحدث خطة صينية لتحفيز الاقتصاد. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 % إلى 71.99 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 % إلى 68.16 دولارا.



وسجل الخامان أمس الاثنين أدنى مستوياتهما عند التسوية منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول.



وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 في رابع تعديل بالخفض من المنظمة على التوالي.



وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أظهرت بيانات التضخم مطلع الأسبوع أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أكتوبر/ تشرين الأول بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر بينما زاد انكماش أسعار المنتجين.



وكشفت الصين الجمعة عن حزمة ائتمانية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل سلطات الأقاليم، وذلك في وقت تواجه فيه بكين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، ضغوطا جديدة؛ بسبب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.



لكن محللين قالوا، إن الحزمة أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.



وقال محللون في (إيه.إن.زد) للأبحاث في مذكرة، إن أسعار النفط الخام واصلت خسائرها بسبب قوة الدولار، كما ظهرت مخاوف بشأن الطلب في الصين.



وأضافوا "أظهرت البيانات الصادرة خلال مطلع الأسبوع تضخما ضعيفا في أسعار المستهلكين في أكتوبر، وانخفاضا آخر في أسعار المصنعين".



واستقر الدولار حول أعلى مستوياته في أربعة أشهر الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستفيد من السياسات التي ستبقي على الأرجح أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة نسبيا لفترة أطول.



وتستعد الأسواق أيضا لمزيد من المؤشرات من بيانات التضخم الأميركية وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.