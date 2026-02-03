النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1%، إلى 66.36 دولار للبرميل في الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.24 دولار للبرميل، بارتفاع 0.2%.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
