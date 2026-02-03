النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

06:47 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط الثلاثاء مع تقييم المشاركين في السوق احتمال تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حد الدولار القوي من ارتفاع الأسعار. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1%، إلى 66.36 دولار للبرميل في الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.24 دولار للبرميل، بارتفاع 0.2%.



وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

