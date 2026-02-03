الثلاثاء 2026-02-03 07:52 ص

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 06:47 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار النفط الثلاثاء مع تقييم المشاركين في السوق احتمال تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حد الدولار القوي من ارتفاع الأسعار.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات، أو 0.1%، إلى 66.36 دولار للبرميل في الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.24 دولار للبرميل، بارتفاع 0.2%.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض

سبيكة ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

تعبيرية

وظائف مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الأمير حمزة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

عملات ورقية من الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية



 




الأكثر مشاهدة