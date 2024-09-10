النفط مستقر وسط اضطراب الإمدادات بسبب عاصفة مدارية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لاضطرابات الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرنسين وإمكانية فرض المزيد من تخفيضات الإنتاج لمواجهة استمرار الطلب الصيني الضعيف.



وبحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 72 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا أو 0.17 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".



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