النفط مستقر وسط اضطراب الإمدادات بسبب عاصفة مدارية

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 72 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا أو 0.17 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
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