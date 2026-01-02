النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في أول يوم تداول لعام 2026، بعد أن تكبدت خلال العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2020، في ظل استهداف المسيرات الأوكرانية منشآت نفطية روسية، إلى جانب ضغوط الحصار الأميركي على صادرات فنزويلا.

