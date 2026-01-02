الجمعة 2026-01-02 12:13 م

النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع

الجمعة، 02-01-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في أول يوم تداول لعام 2026، بعد أن تكبدت خلال العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2020، في ظل استهداف المسيرات الأوكرانية منشآت نفطية روسية، إلى جانب ضغوط الحصار الأميركي على صادرات فنزويلا.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 61.20 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 57.76 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


