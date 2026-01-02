النفط يبدأ العام الجديد على ارتفاع

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 61.20 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 57.76 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
