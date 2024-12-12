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النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري-  على الرغم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النفط الروسي، إلا أن أسعار النفط لم تشهد تغييرًا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، وذلك بسبب عوامل محتْ هذا التأثير، منها ضعف الطلب العالمي وارتفاع غير متوقع في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 73.47 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا إلى 70.18 دولار. وارتفع العقدان بأكثر من دولار واحد لكل منهما يوم الأربعاء.


وخفضت منظمة أوبك، يوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 للشهر الخامس على التوالي، وبأكبر قدر حتى الآن.


كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة."

 

سكاي نيوز عربية

 
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