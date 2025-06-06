النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع

وانخفض خام برنت بمقدار 19 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 65.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة أيضًا ليسجل 63.17 دولارًا للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وعلى مدار الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب، حيث يرتفع خام برنت بنسبة 2.1 بالمئة، ويصعد خام غرب تكساس بنسبة 4 بالمئة.
وشهدت أسعار النفط تذبذبًا في الفترة الأخيرة بفعل تطورات الحرب التجارية والرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب العالمي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني
-
سهم تسلا ينهار بعد اشتباك ناري بين ترامب وماسك
-
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً
-
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا
-
روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة
-
الذهب يرتفع مستفيدًا من بيانات أميركية ضعيفة