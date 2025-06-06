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النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 06-06-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع، وسط مؤشرات على تحسّن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ مما عزّز الآمال بانتعاش اقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم.اضافة اعلان


وانخفض خام برنت بمقدار 19 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 65.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة أيضًا ليسجل 63.17 دولارًا للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب، حيث يرتفع خام برنت بنسبة 2.1 بالمئة، ويصعد خام غرب تكساس بنسبة 4 بالمئة.

وشهدت أسعار النفط تذبذبًا في الفترة الأخيرة بفعل تطورات الحرب التجارية والرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب العالمي.

بترا
 
gnews

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