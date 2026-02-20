النفط يتجه لتسجيل أول مكسب في 3 أسابيع

10:28 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، مدفوعة بتصاعد المخاوف من اندلاع صراع بين أميركا وإيران، بعد تحذيرات واشنطن بأن طهران ستواجه تداعيات إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال أيام.





وصعدت عقود خام برنت 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 71.91 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بأكثر من 6 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 66.74 دولار للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن إن).



واستقرت الأسعار عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر يوم الخميس، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أمورا سيئة للغاية ستحدث إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وحدد ترمب مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما للتوصل إلى اتفاق.







