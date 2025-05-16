النفط يتجه لتسجيل ثاني أسبوع من المكاسب

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط في تداولات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني أسبوع من المكاسب، بدعم من حالة التفاؤل بشأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم الضغوط التي تفرضها احتمالات عودة صادرات النفط الإيرانية للأسواق.

اضافة اعلان



وتراجع خام برنت سنتًا واحدًا ليستقر عند 64.52 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 61.64 دولار.



جاءت هذه التحركات بعد تراجع الأسعار بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تقترب من اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدًا أن طهران وافقت "نوعًا ما" على بنوده، رغم استمرار الخلافات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 1 بالمئة، مدعومة بتفاهم تجاري أميركي- صيني لتهدئة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، تتضمن تخفيضات جمركية متبادلة، ما دعم شهية الأسواق العالمية.



وفي السياق ذاته، رفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، توقعاتها لإمدادات النفط العالمية خلال 2025، متوقعة زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة 380 ألف برميل عن تقديراتها السابقة، في ظل توجه دول "أوبك+"، بقيادة السعودية، لإلغاء تخفيضات الإنتاج.