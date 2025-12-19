الجمعة 2025-12-19 02:12 م

النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات

النفط يرتفع عالميا مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا
النفط
الجمعة، 19-12-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما بددت الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات الناجم عن الحصار المفروض على ناقلات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 59.73 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 55.99 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


