النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما بددت الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات الناجم عن الحصار المفروض على ناقلات النفط الفنزويلية.

اضافة اعلان