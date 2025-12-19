النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 59.73 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 55.99 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
