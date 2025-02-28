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النفط يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 3 أشهر

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 28-02-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل أول انخفاض شهري منذ تشرين الثاني الماضي، إذ طغى تأثير الضبابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود جراء تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية والمزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي الأميركي على المخاوف المتعلقة بالمعروض.

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وانخفضت عقود أيار لخام برنت الأكثر نشاطًا، بنسبة 0.4 بالمئة أو 31 سنتًا لتصل إلى 73.26 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة أو 30 سنتًا ليصل إلى 70.05 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".


ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر.

 
gnews

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