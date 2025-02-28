النفط يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 3 أشهر

وانخفضت عقود أيار لخام برنت الأكثر نشاطًا، بنسبة 0.4 بالمئة أو 31 سنتًا لتصل إلى 73.26 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة أو 30 سنتًا ليصل إلى 70.05 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر.
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