النفط يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 3 أشهر

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل أول انخفاض شهري منذ تشرين الثاني الماضي، إذ طغى تأثير الضبابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود جراء تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية والمزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي الأميركي على المخاوف المتعلقة بالمعروض.

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وانخفضت عقود أيار لخام برنت الأكثر نشاطًا، بنسبة 0.4 بالمئة أو 31 سنتًا لتصل إلى 73.26 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة أو 30 سنتًا ليصل إلى 70.05 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".