النفط يتراجع بأكثر من دولار بسبب مخاوف الطلب في الصين

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل لتفقد أكثر من 1.5 بالمئة في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد بيانات تضخم صينية مخيبة للتوقعات وغياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين مما أثار مخاوف بشأن الطلب.



وبحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.59 بالمئة إلى 77.78 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار أو 1.59 بالمئة إلى 74.36 دولار للبرميل.



وتفوقت الأخبار السلبية من الصين على مخاوف السوق بشأن احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر والذي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة لإسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.



وتفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في سبتمبر، وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت الماضي، وأثار مؤتمر صحفي عقد في نفس ذلك اليوم تكهنات المستثمرين بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

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وارتفعت أسعار النفط الخام دولارا واحدا خلال الأسبوع الماضي مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط وتأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود في فلوريدا.



ووسعت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل الذي وقع في الأول من أكتوبر، مستهدفة "أسطولها الشبح" الذي ينقل إمدادات النفط بطريقة غير قانونية عبر العالم.



وساهم تأثير إعصار ميلتون في تعزيز الطلب على المدى القصير في الولايات المتحدة، إذ دعمت عمليات الإجلاء استهلاك البنزين، لكن ضعف الطلب هيمن على توقعات الأساسيات.