النفط يتراجع عالميا بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل نفطا إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا "ستسلم" ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.37% إلى 56.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 1% إلى 60.09 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، حيث وازنت السوق بين توقعات وفرة المعروض العالمي هذا العام وبين حالة عدم اليقين بشأن إنتاج الخام الفنزويلي بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء "سيُباع هذا النفط بسعره في السوق، وسوف أتحكم في هذه الأموال، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!"

وقالت تينا تنغ، محللة السوق لدى شركة مومو إيه.إن. زد، إن منشور ترامب يُظهر أنه يفضل زيادة المعروض على الحد منه، مما يعزز مخاوف تخمة المعروض في السوق العالمية".

وقال مصدران لرويترز الثلاثاء، إن الاتفاق الذي توصلت إليه كراكاس وواشنطن قد يتطلب في البداية إعادة تخصيص الشحنات المتجهة في الأصل إلى الصين.
 
 


