النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في أيلول

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الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط خسائرها، الاثنين، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.57% إلى 69.27 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتًا أو 0.55% إلى 66.96 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضَين بنحو دولارين للبرميل الجمعة.



واتفقت مجموعة أوبك+، الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرةً إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها.



ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.



وقالوا في مذكرة: "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة، والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستُبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد أيلول"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجّح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.



وقالت حليمة كروفت، المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".