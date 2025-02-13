النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

وبحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 70.85 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وانخفض الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعد أن قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأميركيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، والعقوبات المفروضة على صادراتها من النفط الخام بعد حربها ضد أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات دعمت الأسعار المرتفعة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
رسميا.. مصر تعلن ازدواج قناة السويس
-
البنك الدولي يتوقع 3.4% نمو الاقتصادات الخليجية في 2025
-
خبير يحذر حاملي سندات الخزانة الأمريكية: تخلصوا منها قبل أن تخسروا نقودكم
-
انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
ارتفاع تاريخي على أسعار الذهب عالمياً
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية