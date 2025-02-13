الخميس 2025-02-13 09:29 ص
 

النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

حفارات نفط - أرشيفية
حفارات نفط - أرشيفية
الخميس، 13-02-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط آمال في اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا ينهي العقوبات التي أحدثت اضطرابات في تدفق الإمدادات فضلا عن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة مما أثار مخاوف بشأن التضخم.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 70.85 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وانخفض الخامان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعد أن قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبرا عن رغبتهما في السلام في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين معه، وأمر ترامب كبار المسؤولين الأميركيين بالبدء في محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، والعقوبات المفروضة على صادراتها من النفط الخام بعد حربها ضد أوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات دعمت الأسعار المرتفعة.

سكاي نيوز
 
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