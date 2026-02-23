الإثنين 2026-02-23 09:40 ص

النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأميركية

الإثنين، 23-02-2026 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك الوقود.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.63 بالمئة إلى 71.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 2315 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 65.98 دولارا للبرميل.

وقال ترامب السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأميركية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم.

وأسهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.
 
 


