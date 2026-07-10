النفط يتراجع نحو 2%

وكان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر المضيق قبل الحرب الإيرانية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الاحتياطيات الروسية إلى 721 مليار دولار
-
مؤسسة النفط الهندية تعتزم تخزين 1.75 مليون طن كاحتياطي وطني استراتيجي
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا الخميس
-
الدولار يحافظ على قوته أمام معظم العملات الرئيسية الخميس
-
مستقبل أسعار الفائدة أمام قرار مصيري وسط ضبابية المشهد العالمي
-
أسعار النفط تقفز أكثر من 7% بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة
-
الإسترليني يسجل ارتفاعاً أمام الدولار واليورو