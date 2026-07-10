النفط يتراجع نحو 2%

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بنحو 2%، الخميس وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم والمخاوف الاقتصادية الأخرى إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار قيود الإمدادات بعد أن أدى تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

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