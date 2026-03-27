الجمعة 2026-03-27 01:39 م

النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

الجمعة، 27-03-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر، رغم مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت عقود خام برنت بنحو 0.8 بالمئة إلى 107.17 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1 بالمئة إلى 93.46 دولار، لتقلص مكاسبها السابقة، وفقا لشبكة (سي إن إن).


وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل خسائر بنحو 4.6 بالمئة، رغم ارتفاع برنت 5.7 بالمئة والخام الأميركي 4.6 بالمئة في جلسة الخميس، مع تصاعد المخاوف آنذاك من اتساع الحرب.


جاء الضغط على الأسعار بعد إعلان دونالد ترمب تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، مع تأكيده أن المحادثات تسير بشكل جيد.


لكن هذا التوجه لم يبدد المخاوف بالكامل، حيث لا تزال الأسواق تقيّم احتمالات استمرار الصراع وتأثيره على الإمدادات.

 
 


