الثلاثاء 2026-06-23 11:58 ص

النفط يتراجع 1% عالميا الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الثلاثاء، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الثلاثاء، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.4% لتصل إلى 76.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.2% إلى 72.99 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 3% الاثنين، بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، وأفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع نطاقا.

وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة "الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على السوق".

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا عن مليوني برميل من النفط أبحرتا عبر مضيق هرمز الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.
 
 


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