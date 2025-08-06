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النفط يتعافى بعد تهديدات ترامب لمشتري الخام الروسي

النفط يتعافى بعد تهديدات ترامب لمشتري الخام الروسي
حقل نفط
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:36 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، وتعافت من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل في الجلسة الماضية، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب شرائها الخام الروسي.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً، أو 0.7%، إلى 68.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً، أو 0.7%، إلى 65.59 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في أيلول.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: "يقيم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي رداً على تهديدات ترامب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل".
 
 
gnews

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