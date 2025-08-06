النفط يتعافى بعد تهديدات ترامب لمشتري الخام الروسي

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً، أو 0.7%، إلى 68.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً، أو 0.7%، إلى 65.59 دولاراً للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند التسوية ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك+ المقررة في أيلول.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: "يقيم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي رداً على تهديدات ترامب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل".
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