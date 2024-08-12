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النفط يحافظ على مكاسبه بدعم من توترات الشرق الأوسط

النفط
النفط




 

الإثنين، 12-08-2024 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الإثنين، وحافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت ثلاثة بالمئة نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 79.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".
gnews

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