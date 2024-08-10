النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية

كما عزز من ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهم قد يخفضون معدلات الفائدة في وقت قريب، ربما في سبتمبر، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.
وخلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا إلى 79.66 دولارًا للبرميل عند التسوية.
كما زادت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 65 سنتًا إلى 76.84 دولارًا للبرميل.
وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5% خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%.
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