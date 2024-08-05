النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.77 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 73.39 دولار للبرميل.
وتلقت الأسعار دعمًا من استمرار القتال في غزة، إذ قال مسؤولون فلسطينيون إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرستين وقتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا أمس الأحد، بعد يوم من انتهاء مفاوضات في القاهرة دون نتيجة.
وتترقب إسرائيل والولايات المتحدة تصعيدًا خطيرًا في المنطقة بعد أن تعهدت إيران وحزب الله وحركة حماس بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله، الأسبوع الماضي.
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