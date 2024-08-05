الإثنين 2024-08-05 09:04 ص
 
 

النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور

بسبب مخاوف من الركود اثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
بسبب مخاوف من الركود اثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط




 

الإثنين، 05-08-2024 08:10 ص

الوكيل الإخباري-   حومت أسعار النفط عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر، الاثنين، إذ تفوق تأثير مخاوف الركود في الولايات المتحدة على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم.


وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.77 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 73.39 دولار للبرميل.


وتلقت الأسعار دعمًا من استمرار القتال في غزة، إذ قال مسؤولون فلسطينيون إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرستين وقتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا أمس الأحد، بعد يوم من انتهاء مفاوضات في القاهرة دون نتيجة.


وتترقب إسرائيل والولايات المتحدة تصعيدًا خطيرًا في المنطقة بعد أن تعهدت إيران وحزب الله وحركة حماس بالرد على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وفؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله، الأسبوع الماضي.

 

سكاي نيوز عربية

gnews

أحدث الأخبار

حياة الإنسان

منوعات هذه المناطق قد تُصبح غير صالحة للعيش!

وظائف

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في بلديات- أسماء

مسؤولون إسرائيليون يقولون إن أعينهم على الأرض ومستعدون لكافة السيناريوهات

عربي ودولي إسرائيل متأهبة استعدادا لسيناريوهات الرد من إيران و"حزب الله"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم- تفاصيل

خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية الحاج توفيق لـ الوكيل : تطبيق قرار إغلاق المحلات بعمان مطلع تشرين الثاني

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف دير البلح ومخيم النصيرات

بسبب مخاوف من الركود اثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسواق ومال النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور

الهيئة المستقلة للانتخاب

شؤون برلمانية المستقلة للانتخاب : بدء الدعاية الإنتخابية





 


 


الأكثر مشاهدة