النفط يرتفع بأكثر من 2 % عالميا

01:21 م

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، إذ ارتفعت بنسبة تقارب 2 بالمئة في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ظل مرور الشحنات عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي يبقي إمدادات النفط العالمية قليلة.





وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار، أو 2.05 بالمئة إلى 107.49 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ السابع من نيسان، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.17 دولار للبرميل، بارتفاع 1.77 دولار، أو 1.88 بالمئة .



وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 17 بالمئة و13بالمئة على التوالي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.







