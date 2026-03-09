النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية بسبب حرب إيران

09:23 ص

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 % الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن بسبب اتساع نطاق الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.





وتسود أسواق الطاقة حالة من التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.



وأدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27 % لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت غرينتش، في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.72 دولار أو 28.3 %لتصل إلى 116.62 دولار.



وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4 %مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 %إلى 119.50 دولار للبرميل.



وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 27 %وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 %الأسبوع الماضي.



وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك أو سي بي سي بسنغافورة فاسو مينون"ما لم يتم استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار".



وبدأ العراق والكويت في خفض إنتاج النفط، ليضاف ذلك إلى التخفيضات السابقة في الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب. يتوقع المحللون أن تضطر الإمارات والسعودية إلى خفض الإنتاج قريبا أيضا مع نفاد مخزونهما النفطي.



ومن أسباب ارتفاع الأسعار أيضا تعيين مجتبى خامنئي زعيما أعلى لإيران خلفا لوالده الذي قتل في بداية الحرب، مما يشير إلى أن غلاة المحافظين ما زالوا يحكمون قبضتهم على مقاليد الأمور في طهران بعد أسبوع من الحرب.





