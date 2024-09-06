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النفط يرتفع بشكل طفيف ويقترب من أكبر خسارة أسبوعية في عام

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع تمسك المستثمرين بالحذر قبيل بيانات مهمة للوظائف الأميركية وتقييمهم لسحب كبير من مخزونات الخام الأميركية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا إلى 72.82 دولار، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا أو 0.17% إلى 69.27 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وعلى مستوى الأسبوع، يتجه خام برنت نحو التراجع بنحو 8%، في حين يتحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنسبة 6% تقريبًا، وبهذا التراجع تقترب أسعار النفط من تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام تقريبًا.

 
gnews

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