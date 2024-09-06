النفط يرتفع بشكل طفيف ويقترب من أكبر خسارة أسبوعية في عام

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع تمسك المستثمرين بالحذر قبيل بيانات مهمة للوظائف الأميركية وتقييمهم لسحب كبير من مخزونات الخام الأميركية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا إلى 72.82 دولار، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا أو 0.17% إلى 69.27 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.