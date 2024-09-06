النفط يرتفع بشكل طفيف ويقترب من أكبر خسارة أسبوعية في عام

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا إلى 72.82 دولار، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا أو 0.17% إلى 69.27 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وعلى مستوى الأسبوع، يتجه خام برنت نحو التراجع بنحو 8%، في حين يتحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنسبة 6% تقريبًا، وبهذا التراجع تقترب أسعار النفط من تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام تقريبًا.
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