النفط يرتفع عالمياً بفعل تهديدات ترامب ومؤشرات شح الإمدادات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في التعاملات المبكرة في آسيا وسط مخاوف من شح الإمدادات بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، وبعد أن انخفضت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.



ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً لتصل إلى 73.27 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً لتصل إلى 69.28 دولاراً للبرميل.



ووقع ترامب، الاثنين الماضي، على أمر تنفيذي يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا.



كما دعمت بيانات قطاع النفط الأسعار، إذ أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 آذار، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.



بترا

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