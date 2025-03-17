النفط يرتفع عالمياً مع توعد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين

الوكيل الإخباري- حققت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو واحد بالمئة في مستهل التعاملات الإثنين بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر.

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