النفط يرتفع عالمياً مع توعد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 1.02 بالمئة إلى 71.30 دولارًا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتًا أو 1.1 بالمئة إلى 67.90 دولارًا للبرميل.
وتبنى الحوثيون فجر الإثنين هجومًا ثانيًا في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.
وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل. وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير. وصرح مسؤول أميركي لرويترز بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.
وأدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى اضطراب التجارة العالمية ودفعت الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.
سكاي نيوز
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