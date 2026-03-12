النفط يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل

وقفز خام برنت بنسبة 9.3% ليصل إلى 100.50 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.8% ليصل إلى 94.92 دولارا.
وأوصت وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي كمية قياسية، للمساعدة في كبح الأسعار التي ارتفعت بسبب الصدمات التي تعاني من الإمدادات والناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتسهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من هذه الخطوة بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن واشنطن في "وضع جيد جدا" في حربها على إيران وإن الولايات المتحدة "ستراقب المضيق عن كثب".
وذكرت مصادر مطلعة استنادا إلى معلومات استخباراتية أميركية أن القيادة الإيرانية لا تزال صامدة إلى حد كبير ولا تواجه خطر الانهيار في أي وقت قريب.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
