النفط يرتفع مع احتمال استثناء السيارات من رسوم ترامب

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا، أي ما يعادل 0.42 بالمئة، إلى 65.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة أيضًا، إلى 61.79 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وفي أحدث تطورات الحرب التجارية المتوترة، قال ترامب إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى.
وأدت السياسات التجارية الأميركية المتذبذبة إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، ودَفعت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) أمس الإثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر.
وأعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها ستمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستوردة من الصين.
وقد دفع ذلك كلا الخامين القياسيين للنفط إلى الاستقرار على ارتفاع طفيف أمس الإثنين.
وقال ترامب، يوم الأحد، إنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، وأظهرت إفصاحات السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية للحكومة، أمس، أن الإدارة بدأت في أول أبريل تحقيقًا في واردات أشباه الموصلات توطئةً لفرض رسوم عليها.
كما تلقت الأسعار دعمًا من بيانات أُعلنت أمس أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس بنحو خمسة بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع زيادة مشترياتها من النفط الإيراني تحسبًا لتشديد العقوبات الأميركية.
وقالت كازاخستان، أمس الإثنين، إن إنتاجها النفطي انخفض بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوعين الأولين من أبريل عن متوسط مارس، مؤكدة بذلك تقريرًا لرويترز، على الرغم من أن إنتاجها لا يزال فوق حصتها في "أوبك+"، التجمع الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.
سكاي نيوز
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