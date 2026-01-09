النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71% إلى 62.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0203 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.68% إلى 58.15 دولار.
وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7% خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4% خلال الأسبوع.
وارتفعت الأسعار في أعقاب إلقاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام وتصريحه بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات النفط الروسية.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس
-
العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009
-
وزير أمريكي يحدد الفترة اللازمة لفنزويلا لزيادة إنتاج النفط بنسبة 50%
-
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
-
ارتفاع أسعار النفط مع استقرار الدولار عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
تراجع مؤشر داو جونز الأميركي
-
البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟