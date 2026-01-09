النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الجمعة لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

اضافة اعلان



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71% إلى 62.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0203 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.68% إلى 58.15 دولار.



وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7% خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4% خلال الأسبوع.