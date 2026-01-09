الجمعة 2026-01-09 08:43 ص

النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الجمعة لليوم الثاني على التوالي وتتجه لتسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية وسط حالة من القلق بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا وتزايد المخاوف من إمكانية تأثر الإنتاج الإيراني بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.71% إلى 62.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0203 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.68% إلى 58.15 دولار.


وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3% الخميس، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات. ويتجه خام برنت للارتفاع 2.7% خلال الأسبوع ويمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو صعود بواقع 1.4% خلال الأسبوع.


وارتفعت الأسعار في أعقاب إلقاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل أيام وتصريحه بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وتصاعدت المخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات النفط الروسية.

 
 


