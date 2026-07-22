النفط يرتفع مع تهديدات تصعيد الحرب

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.06 دولار أو 3.36% إلى 94.07 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوياتها منذ نحو ستة أسابيع.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 2.95 بالمئة إلى 86.83 دولار للبرميل.
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