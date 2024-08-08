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النفط يرتفع وسط انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 10:57 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضًا حادًا في مخزونات الخام الأميركية، لتتعافى بذلك الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة أشهر التي لامستها هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 78.56 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 75.52 دولارًا.

وهبط خام برنت الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وعمليات بيع مكثفة للأسهم حول العالم.
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