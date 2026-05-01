النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع وصول جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز، بينما تعرقل البحرية الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 1.19 دولار أو 1.08 بالمئة إلى 111.59 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا أو 0.37 بالمئة إلى 105.46 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وسجل الخامان مكاسب شهرية لأربعة أشهر متتالية. وسجل عقد برنت لشهر حزيران، الذي انتهى أجله أمس الخميس، 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ آذار 2022.





