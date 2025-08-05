الثلاثاء 2025-08-05 10:13 ص
 

النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض

براميل نفط
براميل نفط
 
الثلاثاء، 05-08-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يُذكر، الثلاثاء، بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام، بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق.اضافة اعلان


واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين، أو 0.03%، إلى 66.27 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.

وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقد قلصت إنتاجها لسنوات عدة لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق.

وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في أيلول.

ويمثل هذا القرار إلغاءً كاملًا ومبكرًا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أو نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن المحللين يُحذّرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل.
 
 
gnews

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