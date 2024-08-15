النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل.
وانخفض خاما القياس بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل على غير المتوقع ومع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية "شهدنا تصحيحا في التعاملات الآسيوية، إذ كانت حركة البيع في سوق النفط مفرطة يوم الأربعاء"، مضيفا أن المستثمرين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
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