النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأميركية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، غير أن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.93 دولار للبرميل.