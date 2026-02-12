النفط يصعد عالميا وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

05:48 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلا صباح الخميس وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.





بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.49% لتصل إلى 69.74 دولارا للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.57% إلى 65 دولارا.



وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% وارتفع الخام الأميركي بأكثر من 1.05% إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنهما لم يتوصلا إلى قرار "محدد" بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران ، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر.



وقال ترامب الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.



وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عُمان. ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات.



وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي إنه لا بد من حدوث مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليتجاوز سعر النفط مستوى 65-66 دولارا، في حين أن انحسار التوتر سيدفع المستثمرين إلى جني الأرباح ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسطي ما بين 60-61 دولارا.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع على غير المتوقع في كانون الثاني، وإن معدل البطالة انخفض إلى 4.3% مما يشير إلى متانة الاقتصاد.

