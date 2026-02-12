الخميس 2026-02-12 07:49 ص

النفط يصعد عالميا وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

براميل نفط
براميل نفط
 
الخميس، 12-02-2026 05:48 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط قليلا صباح الخميس وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.49% لتصل إلى 69.74 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.57% إلى 65 دولارا.

وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% وارتفع الخام الأميركي بأكثر من 1.05% إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنهما لم يتوصلا إلى قرار "محدد" بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران ، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وقال ترامب الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.

وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عُمان. ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي إنه لا بد من حدوث مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليتجاوز سعر النفط مستوى 65-66 دولارا، في حين أن انحسار التوتر سيدفع المستثمرين إلى جني الأرباح ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسطي ما بين 60-61 دولارا.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع على غير المتوقع في كانون الثاني، وإن معدل البطالة انخفض إلى 4.3% مما يشير إلى متانة الاقتصاد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفضت أسعار الذهب الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات

أسواق ومال انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

تعبيرية

طب وصحة طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق

للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا.

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية مؤسسة الغذاء والدواء تغلق محل عصائر في عمّان

أمريكا والصين

عربي ودولي أمريكا والصين تبديان الاستعداد لتمديد الهدنة التجارية لمدة تصل إلى عام

الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده ليست "ورقة مساومة" في المفاوضات الصينية الأميركية

عربي ودولي الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده ليست "ورقة مساومة" في المفاوضات الصينية الأميركية

منظر عام للعلم السوري في العاصمة دمشق

اقتصاد محلي إطلاق منتدى استثماري أردني سوري في دمشق اليوم

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 




الأكثر مشاهدة