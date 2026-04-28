النفط يصعد مع عدم وجود مؤشرات على إنهاء أزمة حرب إيران

قال مسؤول أميركي الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.
وكشفت مصادر إيرانية الاثنين، أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.
ومن شأن استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتواصل الولايات المتحدة فرض سيطرتها على عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 45 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 108.68 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 2.8% في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.
وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران 58 سنتا أو 0.6% إلى 96.96 دولارا بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة.
انهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران عقب فشل المحادثات المباشرة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات
-
النفط يرتفع بأكثر من 2 % عالميا
-
رويترز: تعطل إمدادات الإلكترونيات بسبب الحرب في إيران
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين
-
النفط يقفز بأكثر من 2% مع تعثر المحادثات الأميركية – الإيرانية
-
عاد التضخم: لماذا يميل المتداولون إلى ترقب إصدارات مؤشر أسعار المستهلك القادمة
-
أسهم أوروبا تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية