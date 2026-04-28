النفط يصعد مع عدم وجود مؤشرات على إنهاء أزمة حرب إيران

مضخات نفط
الثلاثاء، 28-04-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط ارتفاعها الثلاثاء، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل، مما يحول دون وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


قال مسؤول أميركي الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر إيرانية الاثنين، أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.

ومن شأن استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتواصل الولايات المتحدة فرض سيطرتها على عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 45 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 108.68 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 2.8% في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران 58 سنتا أو 0.6% إلى 96.96 دولارا بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة.

انهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران عقب فشل المحادثات المباشرة.
 
 


عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

طب وصحة عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

عربي ودولي للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

عربي ودولي 14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

أبل

تكنولوجيا "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة



 
 




