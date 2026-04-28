النفط يصعد مع عدم وجود مؤشرات على إنهاء أزمة حرب إيران

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها الثلاثاء، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل، مما يحول دون وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.





قال مسؤول أميركي الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.



وكشفت مصادر إيرانية الاثنين، أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الأعمال القتالية وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.



ومن شأن استياء ترامب من العرض الإيراني وصول الصراع إلى طريق مسدود، إذ تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه عادة نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، وتواصل الولايات المتحدة فرض سيطرتها على عبور السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 45 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 108.68 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 2.8% في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان. وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.



وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران 58 سنتا أو 0.6% إلى 96.96 دولارا بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة.



انهارت جولة مفاوضات سابقة بين الولايات المتحدة وإيران عقب فشل المحادثات المباشرة.





