النفط يقفز بأكثر من 2% مع تعثر المحادثات الأميركية – الإيرانية

الإثنين، 27-04-2026 05:33 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية الاثنين بعد تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، في حين ظل المرور عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي يبقي إمدادات النفط العالمية شحيحة.


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار أو 2.11% إلى 107.55 دولارات للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار أو 2.14% إلى 96.42 دولارا للبرميل.
 
 


