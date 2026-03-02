الإثنين 2026-03-02 05:05 ص

النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

الإثنين، 02-03-2026 03:47 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أشهر، مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، وتضرر ناقلات نفط وتعطيل الشحن بالمنطقة المنتجة للخام.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار للبرميل، وبلغت 79.34 دولار، بارتفاع 6.47 دولار، أو 8.88 بالمئة، بحلول الساعة 23:05 بتوقيت جرينتش.

 
 


