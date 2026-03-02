النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أشهر، مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما في الشرق الأوسط، وتضرر ناقلات نفط وتعطيل الشحن بالمنطقة المنتجة للخام.

