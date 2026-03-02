النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار للبرميل، وبلغت 79.34 دولار، بارتفاع 6.47 دولار، أو 8.88 بالمئة، بحلول الساعة 23:05 بتوقيت جرينتش.
-
