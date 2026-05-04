النفط يقفز 5% بعد هجمات إيرانية على الإمارات

الولايات المتحدة تتحول إلى مُصدّر صافٍ للنفط لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
الإثنين، 04-05-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري-   قفز النفط بنحو خمسة بالمئة الاثنين؛ بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.75 دولار أو 5.3 بالمئة إلى 113.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 16:03 بتوقيت غرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.54 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولارات.

 
 


